Polizei wertet Videos aus

150 Teilnehmer zeigen sich solidarisch mit der Rechtsanwältin. © Priebe

Heidelberg.Nach einer Solidaritätsbekundung für die Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner am Mittwoch in der Römerstraße in Heidelberg hat nun das Polizeipräsidium Mannheim auf Weisung von Polizeipräsident Andreas Stenger eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sie soll die Vorgänge auf und die Teilnehmer identifizieren, die gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben. Geleitet wird die Ermittlungsgruppe vom Dezernat Staatsschutz, teilte die Polizei am Samstag mit.

Zu der Solidaritätsbekundung kursieren viele öffentlich zugängliche Videoaufnahmen in den Medien, die derzeit ausgewertet werden. In die Ermittlungen sind Spezialisten der forensischen Videoauswertung und Kriminaltechniker eingebunden.

„Eskalation vermieden“

Laut Polizei hatten sich rund 150 Personen vor dem Polizeigebäude versammelt. Dabei sei das gesamte politische Spektrum von ganz rechts bis ganz links vertreten gewesen. Aus Gründen des Deeskalationsprinzips, aber insbesondere um erhöhte Infektionsrisiken bei Zwangsmaßnahmen mit direkten Körperkontakten zu vermeiden, hatte die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch darauf verzichtet, vor Ort die Personalien aller Beteiligten aufzunehmen. red

