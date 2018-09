Polizei zieht Bilanz

Bad Dürkheim.Eine Reihe von Vorfällen am Rande des Wurstmarktes hat die Polizei am Wochenende auf Trab gehalten. Wie ein Sprecher berichtete, stellten die Beamten bei einem 30-jährigen Autofahrer Anzeichen von Drogenkonsum fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Ihn erwartet ihn eine Anzeige. Ein 23-Jähriger randalierte in einer Straßenbahn und verhielt sich auch gegenüber anderen Fahrgästen aggressiv. Als Beamte den Randalierer vom Sicherheitspersonal der Bahn übernahmen, versuchte er, einem Polizisten den Arm umzudrehen. Außerdem bespuckte und beleidigte er die Beamten. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam. Bislang unbekannte Täter schlugen einen 48-jährigen Mann bewusstlos und raubten ihm Geld und Ausweispapiere. Der Mann kam ins Krankenhaus, eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei nahm einen 19-jährigen Ludwigshafener vorläufig fest, nachdem er mehrere Personen vor dem Riesenrad mit einem Teppichmesser bedroht hatte. Insgesamt wurden am Wochenende elf Körperverletzungsdelikte angezeigt. pet

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018