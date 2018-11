Polizei zieht Bilanz von Radfahrerkontrollen - 1557 Verstöße in einem Monat

Mannheim/Heidelberg.Im November hatte die Verkehrspolizei in Heidelberg und Mannheim Schwerpunktkontrollen im Radverkehr angesetzt - nun ziehen die Beamten eine "eher durchwachsene Bilanz". Wie die Polizei am Freitag mitteilte, summierten sich die Verstöße in den vergangenen vier Wochen auf insgesamt 1557.

In der vierten Kontrollwoche mussten 422 Radfahrer und Radfahrerinnen verwarnt oder zur Anzeige gebracht werden. Die Überwachungsschwerpunkte erbrachten 167 Rotlichtverstöße, 79 Geisterfahrer und 132 mal Fahren ohne Licht.

Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer resümiert, dass der Kontrollmonat intensive Diskussionen in der Bürgerschaft und im Netz ausgelöst habe: Die Straßenverkehrsordnung fordere ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme von allen Verkehrsteilnehmern. Leider gebe es eine auffällige und nicht gerade kleine Minderheit unter den Radfahrenden, die jedes Vorurteil bestätigen würden. Dazu kämen die reflexartigen Forderungen, doch erstmal die Verstöße der Autofahrenden zu ahnden.

Aktion soll im nächsten Frühjahr wiederholt werden

Erfreulich ist nach Angaben der Polizei das Ergebnis einer Zufallsbefragung zum Ende des Kontrollmonats bei acht Fahrradhändlern in Heidelberg. Die Kunden würden positiv über die Aktion berichten. Auch die Händler loben nach Angaben der Polizei die Maßnahmen Viele wünschen sich häufigere Kontrollen.

Die Aktion soll im nächsten Frühjahr wiederholt werden.