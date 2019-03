Polizei zieht erste Bilanz bei Radfahrkontrollen in Mannheim und Heidelberg

Mannheim/Heidelberg.

Da die Zahl der Fahrradunfälle und Verletzten im in Mannheim und Heidelberg weiter zugenommen hat, führt die Polizei im März intensive Fahrradkontrollen in den Städten durch. Eine erste Zwischenbilanz kann zur Monatshälfte bereits gezogen werden, wie die Polizei mitteilte.

In Mannheim wurden von Monatsbeginn an bis zum 17. März 113 Verstöße festgestellt. Bei den meisten, 44 Radfahrern, handelte es sich um Rotlichverstöße. Zudem wurden 27 Geisterfahrer angezeigt, bei 19 Radfahrern fehlte das vorgeschrieben Licht am Fahrrad. 23 Radfahrer wurden aus anderen Gründen angezeigt.

In Heidelberg führen die Geisterfahrer die Liste der Verstöße an. Im selben Zeitraum kam es hier zu 94 Radfahrern, die die Wege falsch befuhren. Bei insgesamt 201 Anzeigen macht dies beinahe die Hälfte aus. 22 Fahrer benutzten ihr Fahrrad ohne vorgeschriebenes Licht und 73 Radfahrer missachten beim Überqueren von Straßen oder Kreuzungen das Rotlicht. Sonstige Verstöße, wie beispielsweise das verbotswidrige Befahren von Gehwegen, wurden in 12 Fällen festgestellt.

Die Kontrollen werden noch bis Ende März verstärkt durchgeführt.