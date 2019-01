Polizei zieht vorsorglich Papiere ein

Rhein-Neckar.Ein „erschreckendes Ergebnis“ hat eine Großkontrolle auf den Rastanlagen Hockenheim, Kraichgau und Hardtwald gebracht, bei der die Polizei am Sonntagabend fast 500 stehende Lkw überprüft hat. „Es gibt Fahrer, die übermäßig Alkohol trinken, während sie auf das Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr warten“, erklärt der Chef der Mannheimer Verkehrspolizei Dieter Schäfer. Deshalb habe man die 2018 initiierten Kontrollen im neuen Jahr direkt wieder aufgenommen.

Geändert hat sich an dem Bild nichts: In fünf Stunden haben die 30 Polizisten 474 Fahrer überprüft – davon standen 37 unter einem Alkoholeinfluss von mindestens 0,5 Promille, 18 waren mit mehr als einem Promille gar „deutlich alkoholisiert“.

Pole mit 3,5 Promille Atemalkohol

Ein polnischer Fahrer sorgte mit 3,5 Promille für einen „fragwürdigen Rekord“. Knapp dahinter rangiere ein tschechischer Transporteur, der es auf 2,9 Promille brachte. „Wir haben bei allen alkoholisierten Fahrern Führerschein, Frachtpapiere und Fahrzeugpapiere beschlagnahmt“, so Schäfer. Aufgrund der kalten Witterung hätten die Trucker ihre Lkw-Schlüssel aber behalten dürfen. „Ein Fahrer verweigerte die Herausgabe jeglicher Dokumente – wohl aufgrund seines Alkoholwerts von 1,4 Promille. Um auch ihn am Weiterfahren zu hindern, haben die Kollegen eine Sicherungskette an den Rädern des Lkw angelegt“, berichtet der Chef der Verkehrspolizei.

Bei der Nachkontrolle gestern Morgen seien sechs Fernfahrer immer noch betrunken gewesen. Der „Spitzenreiter“ habe um 9 Uhr starten wollen. Da ein erneuter Test 1,7 Promille ergab, wird er wohl erst heute aufbrechen dürfen. Ein anderer Lkw-Chauffeur habe sich vom Polizeieinsatz unbeeindruckt gezeigt und munter weitergetrunken. „Er hatte nachts 1,5 Promille und bei der Nachkontrolle am Morgen 1,4, so dass sich seine Weiterfahrt um noch einen Tag verschieben wird“, sagt Schäfer. Sein Fazit: „Jeder zwölfte Lkw-Fahrer war betrunken. Wir versuchen mit unserer Aktion zu verhindern, dass diese Trucker losfahren und zur Gefahr werden.“ sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019