Polizeieinsatz in Kirchheim an der Weinstraße: Zwei Tote nach Schüssen

Kirchheim.Bei einem Polizeieinsatz sind am Freitagmorgen in Kirchheim an der Weinstraße Schüsse gefallen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, sind dabei zwei Personen getötet und zwei Polizeibeamte schwer verletzt worden. Zu dem Polizeieinsatz sei es gegen 8.30 Uhr aufgrund einer Gefahrenlage gekommen. Dabei wurden Schusswaffen eingesetzt. Unklar war zunächst, ob damit ein Schusswechsel gemeint war. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. «Wir können im Moment nicht mehr sagen. Es gibt noch viele Detailfragen», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Den Angaben zufolgen bestünden keine weiteren Gefahren. Die Polizei dementierte zudem über den Kurznachrichtendienst Twitter Gerüchte, wonach ein Mann mit einer Schusswaffe in der Stadt unterwegs sei. Es bestehe keine Gefahr.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Kirchheim. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt. Vor einem Anwesen in der Weinstraße-Nord steht mittlerweile ein Fahrzeug der Spurensicherung. Das berichtet unsere Reporterin vor Ort. Das Haus liegt in der Nähe der Protestantischen Kirche direkt an der Ortsdurchfahrt (B 271).

Die Ermittlungen dauern an. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

Der Ort Kirchheim an der Weinstraße ist eine Gemeinde im pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim und liegt nur wenige Kilometer nordwestlich der beiden Großstädte Ludwigshafen und Mannheim. Der Weinort hat rund 1900 Einwohner.