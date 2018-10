Polizeieinsatz nach Streit - Mutter und Sohn tot

Kirchheim.Bei einem Polizeieinsatz sind am Freitagmorgen in Kirchheim an der Weinstraße Schüsse gefallen. Ein 25-Jähriger starb, auch seine Mutter ist tot. Wie der Leitende Staatsanwalt Hubert Ströber mitteilte, war es zuvor zu Streitigkeiten zwischen der Frau und dem 25-Jährigen gekommen. Die 56-Jährige verständigte die Polizei und teilte mit, ihr Sohn habe einen psychotischen Schub, stünde unter Drogeneinfluss und habe sie angegriffen.

Als zwei Polizeibeamte in die Wohnung kamen, soll der junge Mann mit einer Schere auf sie losgegangen sein. Die Polizeibeamten hätten nach bisherigen Erkenntnissen von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, um die gegen sie gerichteten Angriffe abzuwehren, so die Staatsanwaltschaft. Der 25-Jährige wurde getroffen und starb.

Trotz einer sofort eingeleiteten notfallmedzinischen Versorgung sei auch die Mutter des Angreifers verstorben. Die Todesursache müsse noch eindeutig geklärt werden. Rechtsmediziner seien vor Ort, das Ergebnis soll im Laufe des Nachmittags bekanntgegeben werden.

Die 31-jährige Polizeibeamtin und ihr 56-jähriger Kollege wurden durch Stiche schwer verletzt. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Aufgrund des Polizeieinsatzes und der Ermittlungen danach kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Kirchheim. Die Ortsdurchfahrt war zunächst gesperrt. Vor einem Anwesen in der Weinstraße-Nord stand ein Fahrzeug der Spurensicherung. Das berichtete unsere Reporterin vor Ort. Das Haus liegt in der Nähe der Protestantischen Kirche direkt an der Ortsdurchfahrt (B 271).

Die Polizei hatte am Vormittag über den Kurznachrichtendienst Twitter Gerüchte dementiert, wonach ein Mann mit einer Schusswaffe in der Stadt unterwegs sei. Es bestehe keine Gefahr.

Der Ort Kirchheim an der Weinstraße ist eine Gemeinde im pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim und liegt nur wenige Kilometer nordwestlich der beiden Großstädte Ludwigshafen und Mannheim. Der Weinort hat rund 1900 Einwohner.