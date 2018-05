Polizeikontrolle bei Tiertransport - Minister Hauk und Strobl vor Ort

Anzeige

Walldorf.Im Kampf gegen Verstöße beim Tiertransport haben die Behörden am Donnerstag den Lastverkehr bei Walldorf kontrolliert. "Schon seit Jahren stehen die langen Transporte von Nutztieren durch Europa und vor allem der lange Transport von Schlachttieren in Drittländer im Visier der Öffentlichkeit", teilte die zuständige Polizei in Mannheim mit.

Vor Ort machten sich Innenminister Thomas Strobl und Agrarminister Peter Hauk (beide CDU) ein Bild von den Kontrollen. Baden-Württemberg habe sich in der Vergangenheit immer wieder für den Tierschutz bei solchen Transporten stark gemacht, betonten die Ressortchefs.

Die Agrarminister der Bundesländer hatten erst in der vergangenen Woche einen Vorstoß aus dem Südwesten für ein Verbot von Transporten lebender Schlachttiere in Länder außerhalb der EU unterstützt. Dabei geht es nach früheren Angaben vor allem um Ägypten und die Türkei als Zielländer. Bislang sind nur Transporte innerhalb der EU geregelt.