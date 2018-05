Polizist angefahren

Anzeige

Rhein-Neckar.Ein 52 Jahre alter Autofahrer hat bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei einen Beamten erfasst und verletzt. Wie die Behörde gestern mitteilte, fiel der BMW des Mannes einer Streife am späten Montagabend auf der B 3 zwischen Sulzbach und Weinheim auf, da er nur 30 anstatt der zulässigen 50 Stundenkilometer fuhr. Da der Fahrer auf die Anhaltezeichen nicht reagierte, setzten die Beamten ihren Wagen vor den BMW. Ein Ordnungshüter stieg aus und gab dem Mann eindeutige Zeichen. Dieser ließ jedoch den Motor aufheulen und fuhr auf den Beamten zu. Der Polizist wurde auf die Motorhaube geladen und stürzte anschließend zu Boden. Der BMW prallte in den Streifenwagen und kam zum Stillstand. Da sich bei dem 52-Jährigen Hinweise auf psychische Beeinträchtigungen ergaben, wurde er in eine Klinik gebracht.

Der Mann war bereits am Nachmittag in Heidelberg negativ in Erscheinung getreten, als er mit dem Auto auf dem Leinpfad – einem Fuß- und Radweg im Neuenheimer Feld – fuhr und zahlreiche Fahrradfahrer gefährdete. Dort gelang es der Polizei jedoch nicht, den Fahrer zu stellen. Geschädigte können sich unter Tel. 0621/174 41 40 melden. jei