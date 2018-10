Polizisten angegriffen

Neustadt.Bei einem Angriff auf Polizisten in Neustadt ist am Wochenende ein Beamter verletzt worden. Die Polizei musste in der Nacht auf Sonntag Verstärkung anfordern, um die höchst aggressive Stimmung in einer Gaststätte in den Griff zu bekommen.

Wie es gestern in einer Pressemitteilung hieß, waren die Ordnungshüter wegen einer Schlägerei zu der Gaststätte gerufen worden. Vor Ort hieß es, es habe sich lediglich um familiäre Streitigkeiten gehandelt. Allerdings gaben eine Frau und ein Mann an, geschlagen worden zu sein. Der beschriebene Täter stand im Vorraum. Als die Beamten seine Personalien aufnehmen wollten, verweigerte er das. Daraufhin kamen etwa 20 weitere Personen dazu – einer von ihnen forderte die Beamten auf, die Gaststätte zu verlassen.

Ein Polizist wurde dann plötzlich von einem 33-jährigen Neustadter in den Schwitzkasten genommen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein 34-Jähriger trat außerdem gegen seinen Rücken. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken sowie mit Hilfe von Verstärkung habe man die Situation unter Kontrolle bringen können, so die Polizei. Der verletzte Beamte kam in eine Unfallklinik. fab

