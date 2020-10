Porsche aus Firmenhalle entwendet – 5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Lampertheim.Aus einer Firmenhalle in Lampertheim ist in der Nacht auf Sonntag ein goldfarbener Porsche Panamera entwendet worden. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat der Eigentümer eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt, teilte die Polizei mit.

Über eine Balkontür waren die Unbekannten in den Innenraum der Firmenhalle im Wilhelm-Herz-Ring gelangt. Hier öffneten sie gewaltsam mehrere Fahrzeuge, die vor dem Porsche standen, und schoben diese beiseite. Im Anschluss daran öffneten sie nach derzeitigen Erkenntnissen das Rolltor an der Vorderseite des Gebäudes und entwendeten den Sportwagen auf unbekannte Art und Weise.

Als Tatzeitraum kommt Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 08.30 Uhr, in Frage. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls ein. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei der Polizei.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020