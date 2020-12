Porsche fährt gegen Schaufenster

Lorsch.Ein 32-Jähriger hat sich am Freitagabend leicht verletzt, als er mit seinem Porsche gegen ein Schaufenster gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann zuvor am Kaiser-Wilhelm-Platz in Lorsch von der Straße abgekommen. Beide Fahrzeuginsassen, mussten sich einer Blutentnahme durch die Polizei unterziehen, da sie unter dem Einfluss von Alkohol standen, so die Mitteilung.

Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere 10 000 Euro geschätzt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020