Poser im Lamborghini durch Pedelec-Streife kontrolliert

Worms.Eine Pedelec-Streife der Polizei hat am Mittwochnachmittag in der Wormser Innenstadt einen 37-Jährigen angehalten, der mit seinem Lamborghini durch besonders lautstarkes und vor allem mehrfaches und unnötiges Beschleunigen auf kurzen Strecken aufgefallen ist. Nach Angaben der Polizei konnte der Autofahrer nach Aufforderung die mitführpflichtigen Dokumente nicht aushändigen. Aufgrund dessen und wegen des zuvor gezeigten verkehrswidrigen Verhaltens in Form von unnötiger Lärmbelästigung und unnötiger Umweltbelastung wird nun gegen den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020