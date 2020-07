Positiv, aber nicht mehr ansteckend

Heddesheim.Entwarnung im Edeka-Frischelager in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis). Bei einer Reihentestung am Donnerstag hat das Gesundheitsamt nur eine Person gefunden, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Diese Person sei jedoch bereits vor drei Wochen positiv getestet worden, habe eine 14-tägige Quarantäne hinter sich und sei damit nicht mehr ansteckend. Dies meldete der Rhein-Neckar-Kreis am

...