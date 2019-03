Postgalerie zeigt Lego-Werke

Speyer.„Die Welt in kleinen Steinen“ macht Halt in der Speyerer Postgalerie. Noch bis Mittwoch, 20. März, sind unter anderem spektakuläre Großmodelle zu bestaunen. Dazu zählen Nachbauten weltberühmter Architektur wie das Guggenheim Museum oder Wahrzeichen wie die Freiheitsstatue und eine drei Meter hohe Saturn-Rakete, die als Trägersystem für die erste Mondlandung eingesetzt wurde. Die Ausstellung wendet sich besonders an Familien mit spielbegeisterten Kindern. Der Eintritt ist frei und die Schau kann von montags bis samstags während der Öffnungszeiten besucht werden. red (Bild: Venus)

