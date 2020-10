Präparierte Wurst als Hundeköder ausgelegt – Polizei sucht Zeugen

Brühl-Rohrhof.Ein Unbekannter hat in Brühl-Rohrhof präparierte Hundeköder ausgelegt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Zeuge am Mittwochmorgen auf die mit Zahnstochern gespickten Wurststückchen entlang der Gehwege in der Lessingstraße sowie der Straße Am Altpörtel aufmerksam. Hundebesitzer werden gebeten wachsam zu sein. Bei Verhaltensauffälligkeiten des

Hundes oder bei Auftreten von Verletzungserscheinungen nach der Aufnahme von Nahrung sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/83397-0 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020