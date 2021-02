Praxis von "Querdenker" Bodo Schiffmann erneut durchsucht

Sinsheim.Der Hals-Nasen-Ohrenarzt Bodo Schiffmann hat in den vergangenen Monaten als medizinisches Sprachrohr der "Querdenker"-Bewegung bundesweite Bekanntheit erlangt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg erneut die Praxisräume des Mediziners in Sinsheim durchsuchen lassen. Das bestätigte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage dieser Redaktion. Nähere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Offenbar steht die erneute Durchsuchung - es hatte bereits im Oktober 2020 einen solchen Einsatz der Ermittler gegeben - im Zusammenhang mit den Vorwürfen, Schiffmann habe Patienten falsche Atteste ausgestellt, die sie vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreien. Aus diesem Grund läuft beim Regierungspräsidium Stuttgart, das für die Arzt-Zulassungen in Baden-Württemberg zuständig ist, ein "berufsrechtliches Verfahren". Ein solches wird etwa eingeleitet, wenn gegen einen Arzt strafrechtliche Ermittlungen laufen.

