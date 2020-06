Preis der „Grumbeere“ trotz Corona-Krise stabil

Frankenthal.Mit schmatzenden Schritten marschieren Lena und Lisa Bringsken auf den Kartoffelacker der Familie Best in Frankenthal-Flomersheim. Als frisch gekürte Markenbotschafterinnen für „Pfälzer Grumbeere“ haben die amtierenden Weltmeisterinnen im Kunstradfahren ihre Turnschuhe gegen Gummistiefel eingetauscht und holen den ersten Doppelzentner der Sorte „Annabelle“ aus dem vom Regen aufgeweichten Boden. „Das macht wirklich Spaß“, findet Lena und lässt die erdverkrusteten Knollen vorsichtig in den Korb rollen.

Beim offiziellen Startschuss für die Frühkartoffelernte in der Pfalz verspricht der Vorsitzende der Erzeugergemeinschaft, Hartmut Magin, den Verbrauchern, dass sie auch im Corona-Jahr keine Angst vor Knollen-Knappheit haben müssen: „Niemand muss hamstern, und die Preise bleiben ebenfalls stabil, derzeit kostet das Kilo zwischen 1,80 und zwei Euro“, berichtet Magin, der selbst einen Hofladen in Mutterstadt betreibt. Bis zum Saisonende am 10. August werden die 283 Kartoffelerzeuger zwischen der Südpfalz und Worms etwa 100 000 Tonnen Grumbeere aus dem Boden geholt haben.

Reise in die Supermärkte

„Dank der zentralen Lage der Pfalz und einer hervorragenden Teamleistung der Abpackbetriebe landen die Frühkartoffeln ackerfrisch und ohne Umwege bundesweit auf den Tischen der Genießer“, berichtet Magin. Denn ab sofort machten sich Annabelle, Belana und Berber in ihren typischen „Grumbeer“-Säckchen auf den Weg in die Supermärkte der Republik. Seit Mitte Mai waren sie ausschließlich in Hofläden zu haben. „Damit wir den Handel als Erste beliefern können, ackern wir wortwörtlich hart“, betont Magin. „Dabei können die Verbraucher sogar mit niedrigeren Preisen als 2019 rechnen, weil das Angebot am Markt sehr gut ist“, ergänzt Landwirt Stefan Best, auf dessen Hof der Erntestart über die Bühne geht. Und egal, wie das Wetter wird: „Wir sind Spezialisten im Meistern von Ausnahmesituationen und liefern bei Hitze oder Dauerregen Spitzenqualität.“

Lena und Lisa Bringsken schätzen die tolle Knolle nicht nur als Energielieferant nach harten Trainingseinheiten: „Grumbeere sind Kult. Vor allem wenn unsere Oma sie in der Pfanne mit Knoblauchbutter schwenkt und dann anbrät“, verrät Lisa. „Wir sind sehr stolz, dass wir zu Markenbotschafterinnen ernannt worden sind, obwohl wir keine gebürtigen Pfälzer sind.“

Welche Energie „Geschwenkte“ liefern, demonstrieren Lena und Lisa in der leer geräumten Maschinenhalle, durch die sie auf dem Rad übereinander stehend wirbeln.

