Preis für Neckarsteig

Eberbach.Der Neckarsteig ist bei der Abstimmung des renommierten „Wandermagazins“ zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2018“ in der Kategorie „Routen“ gewählt worden. Nach Angaben des Landratsamts Neckar-Odenwald in Mosbach stimmten rund 18 200 Personen ab, über 13 Prozent von ihnen sprachen sich für den Steig im romantischen Neckartal aus. Die Auszeichnung wird am 1. September in Düsseldorf bei der Wandermesse verliehen. Der Neckarsteig ist 127 Kilometer lang und führt durch naturnahe Landschaften sowie an Burgen und Schlössern vorbei. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018