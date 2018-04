Preis geht an Asamoah

Anzeige

Bensheim.Der ehemalige Fußballnationalspieler Gerald Asamoah erhält den mit 25 000 Euro dotierten Preis der Karl Kübel Stiftung für sein ehrenamtliches Engagement. Der 39-Jährige engagiere sich in vielfältiger Weise für Kinder und ihre Familien, teilte die Kübel Stiftung für Kind und Familie in Bensheim mit. „Er setzt sich für faire Bildungschancen ein, tritt entschieden gegen Rassismus auf und kommt darüber mit Kindern ins Gespräch“, heißt es in der Begründung. „Außerdem ermöglicht er mit seiner eigenen Stiftung herzkranken Kindern eine lebensnotwendige Herzoperation.“

Das Preisgeld kommt den Hilfsprojekten seiner 2007 gegründeten Stiftung zugute. Asamoah, selbst herzkrank, spielte für den Bundesligisten FC Schalke 04 und von 2001 bis 2011 in der Nationalmannschaft. Die Preisverleihung ist am 21. September in Bensheim. lhe