Preise für „Fitter you“

Preisverleihung in Wiesbaden mit Fritz Grünewalt (Mitte). © Effit

Landau.Das Landauer Start-up-Unternehmen „Effit“ ist für seine personalisierte Fitness-App mit zwei Preisen ausgezeichnet worden. „Innerhalb von nur einer Woche gab es Gold für die beste Sport-App des Jahres in München und eine Top-3-Platzierung als Start-up des Jahres in Wiesbaden“, freut sich Effit-Vorstand Fritz Grünewalt, der in der Ära von Stefan Kuntz Finanzvorstand des 1. FC Kaiserslautern war.

Die App, ein intelligenter Smartphone-Trainer, soll Menschen in Bewegung bringen und arbeitet mit mehr als 200 verschiedenen Übungen in sieben Intensitätsstufen. Da man digital nicht überprüfen kann, ob der Nutzer die Übungen richtig macht, gibt eine Trainingsmatte mit Koordinatensystem alle Fuß-, Hand-, Unterarm, Knie- und Po-Positionen genau vor.

„Die Jury des Wirtschaftspreises German Stevie Awards hat das Konzept überzeugt“, ist Grünewalt stolz. Denn nach Einschätzung der Experten beseitigt „Fitter you“ die Mängel bisheriger Apps und gibt Sicherheit bei der Ausführung. Wegen des Erfolges – Fitter you nutzen derzeit über 3000 Menschen – will das Landauer Unternehmen sein IT-Team ausbauen. sin

