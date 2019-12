Prickelnde Arbeit mit dem Mond

Ruppertsberg.Was haben Kuhhörner mit Weinbergen zu tun und warum macht es Sinn, Sekt bei absteigendem Mond abzufüllen? Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um biologisch-dynamischen Weinbau kann man bei den Sektmachern in Ruppertsberg bekommen. Die Kellerei von Steffen Mugler und Michael Andres produziert seit 1989 mit viel Handarbeit und im Einklang mit der Natur Sekte, die den Charakter der Landschaft wiedergeben sollen. Pünktlich zum 30. Geburtstag ist der Betrieb an der Weinstraße von Gerhard Eichelmann – dem Herausgeber des Standardwerks „Deutschlands Weine“ – für die „beste Sektkollektion“ ausgezeichnet worden.

Das Pfälzer Team treffe voll den Zeitgeist: „Immer mehr Winzer erkennen, dass man mit biologischer Bewirtschaftung die Basis schafft, um bessere Weine zu erzeugen“, betonte Eichelmann bei der Präsentation auf dem Heidelberger Schloss.

„Unser Fokus liegt auf der ganzheitlichen Betrachtung von Mensch und Natur, nicht auf der Gewinnmaximierung“, erzählen die beiden beim Rundgang durch ihren „oberirdischen Keller“. Der ist Teil des Konzepts, denn der Holzständerbau schaffe ohne Klimaanlage oder Heizung ganzjährig eine gute Raumtemperatur. „Außerdem vereinfacht das Arbeiten auf einer Ebene die Abläufe“, erzählt Andres. So stehen in einem Teil hohe Edelstahltanks, im anderen Holzfässer, in denen die Grundweine für den Sekt ausgebaut werden. In traditioneller Flaschengärung erzeugt das Team neun verschiedene Sekte und 20 000 Flaschen pro Jahr. Der Schwerpunkt liege auf Riesling und Burgundersorten.

Lese von Hand

Gelesen werde ausschließlich von Hand. „Die Ernte muss punktgenau bei einem Oechsle-Wert zwischen 75 und 80 Grad rein, dann bekommen wir einen klaren, sauberen Saft mit stabiler Säure und moderatem Alkoholgehalt“, berichtet Mugler. Ziel sei es, perfekte Trauben einzufahren, „dann muss man im Keller nicht mehr groß eingreifen.“

Die Luft riecht nach Hefe und ein wenig nach Trauben. An diesem Wintertag werden 2500 Flaschen eines Cuvée Chardonnay Auxerrois brut degorgiert, also „entheft“ – gelesen wurden die Trauben für diesen Sekt bereits 2016. „Weil wir ohne Zusatzstoffe arbeiten, lassen wir die Weine natürlich absetzen und geben ihnen die Zeit dafür“, sagt Mugler. Der Sekt werde mit Zucker und Hefe für die zweite Gärung in Flaschen abgefüllt und lagere zwei bis vier Jahre in großen Gitterboxen. „Je länger er liegt, desto feinperliger wird er“, so Andres. Für die Perlage seien die Sekthefen verantwortlich, die neben Alkohol auch Kohlensäure produzieren. „24 Gramm Zucker geben sechs Bar Druck“, verraten die Sektmacher. Die nächste Station sind die Rüttelpulte, wo die Flaschen regelmäßig gedreht und in vielen kleinen Schritten auf den Kopf gestellt werden, damit sich die Hefe im Flaschenhals absetzen kann.

Für die gelernten Winzer ist die Arbeit in ihrem kleinen Betrieb ein Privileg. „Wir machen vom Weinberg über die Buchhaltung bis zum Keller alles selbst und können auch alles gestalten.“ So arbeiten die beiden mit dem Mondkalender und füllen ihren Chardonnay Auxerrois bei abnehmendem Mond ab, um alle Kräfte zu nutzen. Ihr sanfter Rebschnitt nehme Rücksicht auf den Saftfluss der Pflanze und lasse keine zu großen Wunden an den Trieben zurück, die sonst Eintrittspforten für Pilze sind. Den Boden betrachten die Sektmacher als Organismus, den es im Gleichgewicht zu halten gilt. „Weil wir mit den Bodenorganismen arbeiten, düngen wir nicht die Pflanzen, sondern ,füttern’ das Leben in der Erde, das dann wieder die Pflanze versorgt“, sagt Andres.

Mineralien und Kräuter

Und da kommen die Kuhhörner ins Spiel. Die stammen von Demeter-Biohöfen, werden mit Kuhmist gefüllt und im Herbst in den Weinbergen vergraben. Bis zum Frühjahr verwandele sich der Inhalt in eine Art Humus, der dann mit Wasser verrührt und in feinster Dosierung im Weinberg versprüht wird. „Dadurch werden Bodenleben und Gesundheit gefördert und der Wein bekommt mehr Mineralität und Kräuterigkeit, die man durchaus schmeckt“, sagt Mugler.

Dass die beiden dafür stundenlang in Wasserbottichen rühren müssen, um ausreichend Sauerstoff in die Mischung zu bringen, stört sie nicht. „Man muss verrückte Wege gehen, damit sich neue Türen öffnen“, findet Mugler. „Außerdem führe ich dabei die besten Gespräche mit meinem Sohn.“

