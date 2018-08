Produkte aus der Pfalz

Frankenthal.Mit Köstlichkeiten aus der sonnigen Pfalz lockt der Bauernmarkt, der am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, in Frankenthal ausgerichtet wird. Von 11 bis 18 Uhr können an beiden Tagen regionaltypische Erzeugnisse der Landwirtschaft und des Weinbaus von mehr als 40 Direktvermarktern verkostet und gekauft werden.

Der Markt findet auf dem zentralen Rathausplatz und im Bereich der Fußgängerzone, in der Bahnhofstraße und der Speyerer Straße statt. Überdies gibt es auch handwerkliche Vorführungen beispielsweise zum Binden von Kränzen und Sträußen. Außerdem ergänzt ein Rahmenprogramm mit musikalischen Beiträgen den Bauernmarkt, der am Samstag kurz nach 11 Uhr von dem Beigeordneten der Stadt, Bernd Knöppel, eröffnet wird. „Miss Strohhut“ Emily Matejcek spricht ein Grußwort. mav

