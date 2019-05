Programm für kleine und große Leute

Frankenthal.In eine riesige Festmeile verwandelt sich die Frankenthaler Innenstadt beim größten Straßenfest der Pfalz, dem Strohhutfest, das Oberbürgermeister Martin Hebich am Donnerstag, 30. Mai, 14 Uhr, eröffnet. Dabei stellt er zugleich die 44. „Miss Strohhut“ vor, die ein Jahr lang die Stadt repräsentieren wird.

In 100 Zelten, Ständen und Straßencafés werden bis Sonntag, 2. Juni, Speisen und Getränke aus aller Herren Länder kredenzt. In den Vereinszelten finden die verschiedensten Darbietungen statt, und auf insgesamt fünf Bühnen treten Musikbands aller Couleur und sportliche Tanzensembles auf. Sportbegeisterte können beim Strohhutfestlauf am Sonntag ab 11 Uhr ihre Kräfte messen.

Auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten – beim Kinderstrohhutfest in der Schlossergasse, wo Frankenthaler Jugendvereine, Verbände und Institutionen täglich von 14 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Angebot bereithalten. Auf der Bühne werden 25 Programmpunkte geboten, an den Ständen sind Basteln, Malen und sportliche Aktivitäten angesagt. Außerdem gibt es hinter den Rathausarkaden eine Hüpfgiraffe und am Sonntag drei Aufführungen des Puppentheaters Wolter. mav

