Projekt für Artenvielfalt

Mutterstadt.Unter dem Motto „Pfalzmarkt schafft Artenvielfalt“ hat am Dienstag in Mutterstadt ein mehrjähriges Projekt begonnen. Dabei werden unter wissenschaftlicher Leitung des Instituts für Faunistik und Funktionale Artenvielfalt (IFAUN) sowie des Instituts für Naturkunde in Südwestdeutschland (Natur Südwest) verschiedene Maßnahmen zur Förderung des Artenschutzes und der Biodiversität in der Vorderpfalz begleitet und dokumentiert, wie es in einer Mitteilung hieß. Nach der Auswertung der Ergebnisse durch die Wissenschaftler sollen dann in Folgeschritten weitere konkrete Vorhaben folgen.

Dialog mit der Wissenschaft

Dabei sollen die Erkenntnisse unter anderem für die Anlage neuer Artenvielfaltsflächen genutzt werden. Daneben werde der Dialog zwischen Wissenschaftlern, Landwirten und der Öffentlichkeit gefördert, teilt die Pfalzmarkt eG mit. Vorstand Reinhard Oerther: „Auf Basis der fundierten wissenschaftlichen Ergebnisse möchten wir als Ideengeber und Initiator – im Konsens und mit möglichst großer Beteiligung unserer 180 aktiven Erzeuger – die Artenvielfalt in der Pfalz schrittweise weiter fördern und erhalten.“ red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020