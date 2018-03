Projekte aus der Region im Finale

Anzeige

Ludwigshafen.Mit ihrer Abzugshaube mit Löschfunktion haben es Gabriel-Marius Hartmann, Jonas Mannweiler und Philipp Salm aus Neustadt ebenso geschafft wie Ann-Christin Belzer aus Worms mit ihrer Studie zur Wirkung von Koffein auf Zwiebeln – als drei von zehn jungen Wissenschaftlern sind sie gestern als Sieger beim Landeswettbewerb Jugend forscht der BASF ausgezeichnet worden – in den Bereichen Technik und Biologie. Damit fahren sie zum Bundesfinale vom 24. bis 27. Mai in Darmstadt. Beim 53. Landeswettbewerb hatten 61 Jugendliche ihre Arbeiten in sieben Fachgebieten vorgestellt. Die übrigen Sieger sind Josua Schmitz (Arbeitswelt), Julius Domack (Chemie), Tobias Hauf (Geo- und Raumwissenschaften), Max von Wolff (Physik), Ferdinand Krämer (Mathematik/Informatik) und Lukas Prestel (Beste interdisziplinäre Arbeit). jei