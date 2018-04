Projekte jetzt anmelden

Anzeige

Rhein-NEckar.Die Region packt wieder mit an. Am 15. September geht der Freiwilligentag der Metropolregion in seine sechste Runde. Ab sofort können gemeinnützige Initiativen, Vereine, Schulen und Kindergärten auf der Internet-Seite „www.wir-schaffen-was.de“ ihre Vorhaben und Projekte anmelden, für die sie tatkräftige Unterstützung und freiwillige Helfer benötigen.

„Wir schaffen was“ ist nach Angaben der Metropolregion Rhein-Neckar der größte Freiwilligentag in ganz Deutschland. Bei der jüngsten Veranstaltung vor zwei Jahren halfen 7300 Menschen in insgesamt 390 Aktionen mit: Sie möbelten Schulhöfe auf, bauten Sandkästen für Kinder und Nistkästen für Fledermäuse, unternahmen Spaziergänge mit Senioren oder pressten Apfelsaft für den guten Zweck. „Spaß haben, Gemeinschaft fühlen und Gutes dabei tun, darum geht es alle zwei Jahre beim Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar“, umreißt der frischgebackene Vorstandsvorsitzende des Vereins Zukunft Rhein- Neckar, Michael Heinz, Sinn und Zweck des Tages. bjz