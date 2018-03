Promenade erinnert an Altkanzler

Das künftige Helmut-Kohl-Ufer am Rhein in Speyer. © Venus

Speyer.Nun steht es fest: In der Domstadt Speyer wird eine Straße den Namen des verstorbenen Alt-Bundeskanzlers tragen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen, die Rheinpromenade in „Helmut-Kohl-Ufer“ umzutaufen. Die Flaniermeile am Rhein – wo auch der älteste Biergarten der Domstadt liegt – soll ihren neuen Namen am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober erhalten. Für

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1808 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018