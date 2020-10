Protest in Rohrbach gegen Straßenbahndepot

Heidelberg.Im Juli hatten RNV und Stadtverwaltung Pläne für die Modernisierung des Betriebshofs in Bergheim vorgestellt, die weitere Flächen für die Busse und Bahnen erforderlich machen. Nach der Absage des Gemeinderats, den Betriebshof auf die Ochsenkopfwiese in Wieblingen zu verlagern, soll nun am bisherigen Standort modernisiert werden. Gleichzeitig soll der Stadtteil durch mehr Grün und bezahlbares Wohnen aufgewertet werden.

Gegen die Große Ochsenkopfwiese - bis dahin als Gewerbegebiet ausgewiesen - hatte sich ein Bürgerentscheid gewandt. Zwar war das Quorum nicht erreicht worden. Doch der Gemeinderat orientiert sich trotzdem an der mehrheitlichen Ablehnung des Umzugs. Kürzlich wurde das Gelände offiziell in eine Grünfläche umgewidmet.

Zu der Protestaktion in Rohrbach hatte der Stadtteilverein aufgerufen. Die kommissarische Leiterin Karin Weidenheimer betonte, die Rohrbacher seien nicht bereit, die Ackerflächen und Baumreihen zu opfern. Heinz Kaltschmidt vom Obst- und Gartenbauverein Heidelberg-Rohrbach erinnerte daran, wie viele hochwertige landwirtschaftliche Flächen das einst selbstständige Dorf schon für die Stadtentwicklung verloren habe. Im Jahr der Eingemeindung zu Heidelberg habe Rohrbach mit seinen knapp 6000 Einwohnern rund 3140 Hektar Fläche gehabt. Heute sei die Gemarkung 640 Hektar groß und es lebten 28.000 Meschen hier.

