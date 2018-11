Prozess um Drogenhandel im Landauer Ostpark

Erdbunker, Mülltonnen oder Kinderturnbeutel - der Lan-dauer Ostpark war zeitweise voll von Rauschgiftverstecken, weil eine mutmaßliche Drogendealer-Bande die beliebte Grünanlage monatelang als Verteilzentrum für Marihuana und Haschisch genutzt hat. Nach einer Razzia mit mehr als 100 Polizeibeamten im Mai hat nun in Landau der Prozess gegen fünf junge Männer begonnen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, allein 14 Polizei- und Justizbeamte sitzen beim Auftakt im Saal, den Zuschauer nur nach Passieren der Sicherheitsschleuse betreten dürfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 20 bis 22 Jahre alten Angeklagten aus Deutschland, Eritrea und Gambia den professionell organisierten Rauschgifthandel rund um den „Schwanenweiher“ aufgezogen haben, um sich dauerhaft eine lukrative Einnahmequelle zu sichern.

Die sogenannten „Ostpark-Dealer“ - wie die Gruppe in der Südpfalz-Stadt genannt wurde - haben nach Überzeugung von Staatsanwalt Bastian Rothmann einen „florierenden Handel“ mit Cannabis-Produkten betrieben. Nach seiner Überzeugung hatte der Gambier Buba S. als Kopf der Bande die Fäden in der Hand. Ihm wirft die Anklage 141 Einzelfälle vor. Der 22-Jährige habe sich später mit Filmon T. zusammengeschlossen, der ebenfalls im Ostpark „tätig“ gewesen sei.

Bunker angelegt

„Da die Geschäfte blühten, hat man die Bande vergrößert und ist äußerst konspirativ und arbeitsteilig vorgegangen“, so der Staatsanwalt. Buba S. habe das Rauschgift beschafft, die Bunker angelegt und den Verkauf organisiert. „Die Auslieferer haben ihre Tageseinnahmen abends an S. übergeben, der ihnen ihren Anteil ausbezahlte und neuen Stoff beschaffte“, erläutert Rothmann das Organisationsprinzip. Bei einem Grammpreis von 3,50 Euro für Marihuana seien häufig pro Deal zwischen zehn und 40 Euro erzielt worden. „Viele Abnehmer kamen regelmäßig und haben den Stoff portionsweise bestellt, deshalb waren die Bunker jeden Abend leer“, so der Ankläger. Etwa 50 bis 70 Portionen seien an einem Nachmittag „über den Ladentisch“ gegangen. Da die Angeklagten ihre Ware auch „nicht offen ermittelnden Polizisten“ verkauften, seien ihnen die Beamten rasch auf die Spur gekommen. Bei der Razzia sei dann in Erdlöchern verstecktes, verkaufsfertig portioniertes Marihuana sichergestellt worden.

Zu den angeklagten Drogengeschäften möchten sich die fünf jungen Männer - die in Fuß- und Handfesseln in den Saal gebracht werden - zunächst nicht äußern. Später vielleicht, stellen ihre Anwälte in Aussicht. Stattdessen spricht der mutmaßliche Bandenchef Buba S. von seiner Kindheit in Gambia: „Mein Vater war Imam in einer Moschee. Weil ich in eine christliche Schule gehen wollte, hat er versucht, mich mit einem Messer zu töten“, erzählt der Mann mit den igelförmig abstehenden Rastalocken in englischer Sprache. Seine Mutter habe ihm Geld für die Flucht vor dem Vater gegeben. „Da war ich zwölf Jahre alt.“

Flucht durch viele Länder

Im Senegal will Buba S. auf der Straße gelebt und sich als Laufbursche im Rotlichtbezirk durchgeschlagen haben. Mit einer Prostituierten sei er über Mali nach Burkina Faso geflohen, „wo nach einem Präsidentenwechsel Soldaten gegen Rebellen kämpften“. Im Niger sei man verhaftet und grundlos ins Gefängnis geworfen worden. „Aber ein Mann hat uns rausgeholt und mir einen Job auf einer Plantage gegeben. Ich musste die Pflanzen bewässern - es waren Marihuana-Pflanzen.“ Als es Probleme gab, ging es weiter nach Libyen. „Auf der Fahrt durch die Wüste hat uns der Fahrer einfach rausgeworfen und wir sind wieder verhaftet worden. In dem Gefängnis waren 2000 Menschen und man hat uns jeden Tag geschlagen.“ Schließlich sei ihm und seiner Partnerin die Flucht gelungen, „über das Meer nach Italien, Frankreich bis nach Deutschland.“

Auf Drogen angesprochen sagt Buba S. achselzuckend: „Ich rauche zu viel. Aber ich kann das nicht zählen. Sie reden hier immer von Gramm, in Afrika wird nicht so genau gemessen, was man raucht.“

Für den Prozess sind bis Mitte Januar sieben Termine vorgesehen.

