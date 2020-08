Prozess um Drogenlabor: 23-Jähriger muss mehr als vier Jahr in Haft

Frankenthal.Wegen bewaffneten Drogenhandels, Drogenbesitz und Beihilfe zum Drogenhandel hat das Frankenthaler Landgericht einen 23-Jährigen zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Für den Ludwigshafener, der seit der Jugend selbst Drogenabhängig ist, wurde zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Der weitgehend geständige Angeklagte hatte im Jahr 2019 zu mehreren Zeitpunkten größere Mengen Betäubungsmittel - insbesondere Amphetamin, Ecstasy und Cannabis - in seiner Wohnung, in einem Partykeller und in einem Hotel aufbewahrt. In Zugriffsnähe in seiner Wohnung wurden zudem eine Schreckschusspistole, ein Teleskopschlagstock und ein Messer gefunden. Angeklagt waren insgesamt vier Taten. Zugunsten des Angeklagten bewertete die Kammer jedoch drei dieser Taten als eine einzige, da ihnen lediglich ein einziger großer Ankauf von Drogen vorausgegangen war, begründete der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch. Diese unter anderem mehr als 5000 Ecstasy-Tabletten seien dann zum Weiterverkauf an verschiedenen Orten aufbewahrt worden.

Was den bewaffneten Drogenhandel betrifft, ging die Kammer von einem minderschweren Fall aus. Zielgruppe für den Paragrafen des bewaffneten Drogenhandels seien ursprünglich Kartelle und die organisierte Kriminalität gewesen, so Sauermilch. Der Angeklagte passe da nicht richtig rein. Der Schlagstock sei defekt gewesen, die Pistole keine scharfe Waffe und das Messer nicht sonderlich groß.

Eine Mittäterschaft beim Betrieb eines Drogenlabors zur Herstellung von Amphetamin, das sich in dem Partykeller in Ludwigshafen befand, habe dem 23-Jährigen nicht nachgewiesen werden können. Der Angeklagte habe zwar einen Schlüssel gehabt und bei der Durchsuchung durch die Polizei gewusst, wo der Lichtschalter sei, doch dies reiche nicht aus, um eine Mittäterschaft zweifelsfrei zu beweisen. Ebensowenig zwei Fingerabdrücke auf einem Kanister Methanol und auf einer Anleitung für eine Rührmaschine.

Der Angeklagte, dessen Haftbefehl vor etwa einem Monat außer Vollzug gesetzt wurde, soll direkt aus der Freiheit eine Therapie im Pfalzklinikum beginnen und keinen Vorwegvollzug verbüßen. „Sie haben hier eine Chance erhalten. Es liegt an Ihnen, was sie daraus machen“, sagte Sauermilch zu dem jungen Mann. „Wenn nochmal irgendetwas mit Drogen vorkommen sollte, dann wird selbst der verständnisvollste Richter nicht umhin kommen, Sie wieder zu inhaftieren.“

Mit dem Urteil folgte die Kammer weitgehend dem Antrag der Verteidigung, die eine Haft von viereinhalb Jahren gefordert hatte. Die Staatsanwaltschaft, die von vier gesonderten Taten und keinem minderschweren Fall ausgegangen war, hatte eine Freiheitsstrafe von acht Jahren beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.