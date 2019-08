Prozess um Hammer-Attacke in Altrip

Weil er seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Hammer angegriffen und seine Schwägerin mit einer Zange verletzt haben soll, muss sich ein 36-Jähriger wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Der aus dem Irak stammende Mann, der seit 18 Jahren in Deutschland lebt, bestritt die Vorwürfe im Wesentlichen.

Die Anklage geht davon aus, dass er im März 2019 einen 1,2 Kilogramm schweren Hammer mit einem 34 Zentimeter langen Griff „mit Wucht von oben“ in Richtung ihres Kopfes geschlagen hat. „Dabei hat er ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen“, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Durch ihre Hilfeschreie seien andere Familienmitglieder im Haus aufmerksam geworden und ihr zu Hilfe geeilt. Sie hätten den 36-Jährigen zunächst überwältigt und aus dem Altriper Anwesen hinaus auf die Straße gedrängt. Laut Anklage versuchte der Mann zu fliehen, woraufhin seine Schwägerin ihn verfolgte. Dabei sei es zu der Attacke mit dem Werkzeug gekommen. Wie die Anwälte der beiden verletzten Frauen erklären, leiden beide sehr unter dem Vorfall im März dieses Jahres. Sie sollen am nächsten Verhandlungstag gehört werden.

Doch der gepflegte Angeklagte im hellblauen Hemd erzählt eine andere Geschichte. So spricht er gestenreich davon, dass er zu seiner von ihm getrennten Ehefrau „ein gutes Verhältnis“ hatte, seine drei Kinder an den vereinbarten Tagen abgeholt hat und mit ihr regelmäßig über einen Nachrichtendienst kommunizierte. Man habe sich auch dreimal persönlich getroffen und „ganz normal über die Kinder, das Haus und die Beziehung gesprochen“.

Doch dann habe ihm ein Bekannter berichtet, dass sie beabsichtige, mit den beiden größeren Kindern in den Irak zu reisen. „Ich hatte Angst, dass meine Kinder entführt werden und ich nichts tun kann.“ Er sei zur Polizei und zum Jugendamt gegangen, „um die Flughäfen Frankfurt, München und Düsseldorf für meine Frau und die Kinder sperren zu lassen.“ Doch das sei nicht passiert. „Die Polizei hat mit meiner Frau geredet und mir versichert, dass sie nicht ausreisen will, das war alles.“ Nach einem Übergriff auf seine Frau im Oktober 2018 durfte der 36-Jährige ihr gemeinsames Haus in der Rhein-Pfalz-Kreis-Gemeinde wegen einer Gewaltschutzanordnung nicht betreten. Der Beamte habe ihm mehrfach gesagt, dass er sich strafbar mache, wenn er seine Frau selbst besuche.

Während seine Hände ein blaues Taschentuch zerknüllen, erzählt er, wie er deshalb heimlich den Hausschlüssel seines Sohnes nachmachen ließ, um sich in das Anwesen zu schleichen. An einem Sonntag, kurz vor Mitternacht, habe er den Plan umgesetzt. „Ich wollte die Familie belauschen und so etwas über eine geplante Irak-Reise erfahren. Außerdem hatte ich vor, die Pässe der Kinder zu stehlen, damit sie Deutschland nicht verlassen können.“ Gelungen sei ihm das nicht, stattdessen habe er sieben Stunden im Keller gehockt. Dabei will er mit den Werkzeugen, die später zu Tatwerkzeugen wurden, gespielt haben. „Ich hatte viel Zeit und mir war langweilig. Später habe ich sie auf die Heizung gelegt und dort liegen lassen.“ Um nicht gleich entdeckt zu werden, habe er im Treppenhaus eine Glühbirne entfernt. Am frühen Morgen sei er gegangen.

Als er später noch einmal zurückkehrte, habe seine Frau ihn beim Aufschließen der Haustür erwischt. „Ich wollte nur mit ihr reden, aber sie hat sofort angefangen zu schreien“. Möglicherweise habe sie eine Geste falsch gedeutet und gedacht, dass er sie schlagen wolle. „Ich habe mich nur mit dem rechten Arm an einer Holzleiste über dem Treppengeländer festgehalten, das habe ich immer so gemacht.“ Plötzlich hätten sich drei Männer auf ihn gestürzt, ihn geschlagen, getreten und aus dem Haus geschoben. Im Freien sei er ohnmächtig geworden. „Dann habe ich Schmerzen am Arm gespürt und gesehen, dass mich jemand mit einem Werkzeug dort verletzt.“ Die Person habe er nicht erkannt. „Doch ich habe das Ding zu fassen bekommen und damit nach ihr geschlagen. Aber das war auch der einzige Angriff an diesem Tag“, betont er. Erst als die Person ihn angebrüllt habe, sei ihm bewusst geworden, dass er seine Schwägerin verletzt habe.

Das Landgericht hat für den Prozess sieben Verhandlungstage angesetzt. Der nächste Sitzungstermin ist der 10. September.