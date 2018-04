Prozess um Heim-Morde stockt

Anzeige

Er hat im Prozess gestanden, die 86-Jährige mit einem Kissen erstickt zu haben, "um ihr Leiden nicht zu verlängern". Er spricht vom "größten Fehler seines Lebens".

In der jungen Frau sieht die Staatsanwaltschaft die treibende Kraft hinter den Taten. Die 27-Jährige spricht indes von "makaberen Rollenspielen", die sich nur in dem WhatsApp-Chat abgespielt hätten. Zwar habe Danny L. geschrieben, dass er der 86-Jährigen Insulin spritzt, um sie zu töten, doch das habe sie nicht ernst genommen.

Der Älteste hat bislang vor Gericht geschwiegen. Nach Angaben seiner Verteidiger betont er, niemanden umgebracht und auch nie Insulin gespritzt zu haben.

Um diesen Fall ranken sich die meisten Ungereimtheiten. Die schwerkranke Frau verstarb am Abend des 20. Februar 2016, nachdem sie zuvor zweimal von einem Notarzt wegen akuten Unterzuckers mit einer Glucose-Infusion versorgt worden war. Aufgrund der Chats geht die Anklage davon aus, dass K. der 62-Jährigen - die keine Diabetikerin war - in seiner Spätschicht Insulin gespritzt hat. Celina M. soll ihn dabei mit Nachrichten angefeuert haben. Auch die intravenöse Verabreichung der Zuckerlösung soll K. abgestellt haben.

Ein Diabetologe geht in seinem Gutachten davon aus, dass eine externe Gabe von Insulin den doch recht plötzlichen Tod der 62-Jährigen "sehr gut erklären" könnte. Andere medizinische Gründe für die Stürze in den Unterzucker sieht er nicht. Obduziert wurden die beiden mutmaßlichen Mordopfer nicht, da sie bereits eingeäschert waren. Deshalb hatten die medizinischen Sachverständigen nur die Akten zur Verfügung.

Michael K.'s Anwälte Jessica Hamed und Timo Korn wollen beweisen, dass die 62 Jahre alte Frau, die unter zahlreichen Krankheiten litt, genausogut eines natürlichen Todes gestorben sein könnte. Seit Prozessbeginn betont das Mainzer Anwalts-Duo zudem, dass man die Chats nicht für bare Münze nehmen kann. So habe K. darin auch behauptet, als Callboy zu arbeiten. Beweise dafür fehlten.

Hamed hatte am Donnerstag die Unparteilichkeit von Richterinnen und Schöffen angezweifelt, nachdem diese sieben Beweisanträge der Verteidigung abgelehnt hatten. Dieser Einschätzung folgten die entscheidenden Richterkollegen nicht. Von den zurückgewiesenen Anträgen sei keine weitere Aufklärung in der Sache zu erwarten gewesen.

Mit ihrem Befangenheitsantrag gegen das Gericht hatte Hamed für Wirbel gesorgt. Durch die neuen Termine sei das Misstrauen in die Kammer nun aber verschwunden, obwohl ihr Antrag abgelehnt wurde. Dass sich der Prozess wie Kaugummi zieht, liegt nach Einschätzung von M.'s Anwalt Werner Säftel daran, dass die Anklage sich nicht auf die Morde konzentriert, sondern mit 33 Fällen aufwartet. So seien Tage mit der Aufklärung von Diebstählen verschwendet worden. Hamed sieht Fehler im Ermittlungsverfahren: "Weder der Notarzt noch die Ärztin, die den Tod der 62-Jährigen bescheinigt hat, sind dort gehört worden." Auch Danny L.'s Anwalt, Jan-Frederik Ernemann, will die Ärztin hören und mahnt die Aufklärungspflicht des Gerichts an: "Die Medizinerin ist die einzige Zeugin, die die Tote untersucht hat."

Für den 7. Mai will die Kammer nun jene Ärztin laden, die den Totenschein für die 62-Jährige ausgestellt hat.

Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018

