Prozess um Hitler-Pferde abgesagt

Frankenthal.Im Streit um die Besitzrechte an den Bronzeskulpturen „Schreitende Pferde“ und anderer NS-Kunst wollen der Bund und ein Mann aus Bad Dürkheim nun außergerichtlich nach einer Lösung suchen. Ein Verhandlungstermin am Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal wurde nach Gerichtsangaben vom Montag aufgehoben. Beide Parteien hätten beantragt, das Verfahren ruhen zu lassen, hieß es.

Im Mai 2015 hatten Berliner Fahnder in einer Lagerhalle der Kurstadt monumentale NS-Kunst sichergestellt, darunter die Bronzeplastiken „Schreitende Pferde“ von Josef Thorak, die einst vor Hitlers Neuer Reichskanzlei standen. Beide Parteien waren der Ansicht, der Eigentümer zu sein. Die Gegenstände, die lange in der DDR auf einem Kasernengelände lagerten, seien mit der Wiedervereinigung Bundeseigentum geworden, lautet das Argument laut Gericht. Der Mann erklärte hingegen laut Gericht, er habe die Werke vor der Wiedervereinigung, von einem Metallhändler in Oranienburg bei Berlin „zulässigerweise“ erworben. Neben den „Schreitenden Pferden“ fordert der Bund vier weitere Bronzeskulpturen von dem Mann.

„Es soll nach wie vor sichergestellt werden, dass die Objekte mit dem Ziel präsentiert werden können, eine kritische Auseinandersetzung mit der NS-Staatskunst (...) zu ermöglichen“, hatte die Pressestelle der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) anlässlich der Klageerhebung auf Anfrage mitgeteilt. jar

