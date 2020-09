Prozess um Millionenbetrug

Landau.Wegen Computerbetrugs und Geldwäsche im großen Stil müssen sich seit Montag drei Männer vor dem Landgericht Landau verantworten. Sie haben laut Anklage Millionen von fremden auf die eigenen Konten überwiesen.

Die 23, 27 und 29 Jahre alten Angeklagten sollen von Oktober 2018 bis Anfang 2020 von Landau aus Bankkonten ausspioniert haben, um hohe Beträge auf die eigenen Konten fließen zu lassen. „Zur Verschleierung ist das Geld auf eine große Anzahl weiterer Konten überwiesen worden“, heißt es in der Anklage. Teilweise hätten die Männer eine Nachverfolgung der Geldströme verhindert, in dem sie ihre Beute in digitale Währungen wie Bitcoins umgewandelt hätten. Dabei sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Trio sich die „Arbeit“ aufgeteilt hat. Unter anderem seien Kontodaten über das Darknet – einen anonymisierten Bereich des Internets, der häufig von Kriminellen für Waffen-, Drogen- und andere illegale Geschäfte genutzt wird – eingekauft worden. Zudem soll die Gruppe Daten über Phishing-Mails ausspioniert haben.

Drahtzieher unbekannt

Allerdings haben die Drei nach Angaben eines Gerichtssprechers im Auftrag eines noch unbekannten Drahtziehers gehandelt, der sie für ihre Dienste mit einem Anteil der Beute entlohnt hat. „Von dem Unbekannten ist nur das Pseudonym bekannt.“

Die Anklage erfolgte durch die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, wo eine Taskforce für Cyberkriminalität angesiedelt ist. Der Prozess wird am 25. September fortgesetzt.

