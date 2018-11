Prozess um Missbrauch beginnt

Um Missbrauch von Kindern geht es vor dem Landgericht Mannheim. © Keiper

Weinheim/Mannheim.Unter großen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Montag vor dem Landgericht Mannheim ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Angeklagt ist ein 51 Jahre alter Mann, der zuletzt im März 2017 in einem Freizeitbad wiederholt zwei Kinder sexuell belästigt haben soll.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann in dem Bad auch Unterwasseraufnahmen von unbekleideten Mädchen unter 14 Jahren gemacht und Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten besessen haben.

Wie das Landgericht auf Anfrage mitteilte, werden dem Beschuldigten insgesamt 15 weitere mutmaßliche Taten aus dem Jahr 2016 zur Last gelegt, bei denen es ebenfalls zu sexuellen Handlungen an Kindern gekommen sein soll. Tatort sei jeweils das Freizeitbad gewesen. Nach Recherchen der „Weinheimer Nachrichten“handelt es sich bei genanntem Freizeitbad um das Miramar in Weinheim.

Mädchen auf den Schoß gesetzt

Der zuständige Pressesprecher am Landgericht wollte das nicht bestätigen. Die Redaktion hat allerdings Kenntnis von insgesamt sechs Sexualdelikten im Jahr 2017 bei denen Kinder geschädigt worden sein sollen. Diese Informationen stammen von der Polizei Mannheim und liegen der Redaktion seit März dieses Jahres vor. Einer dieser Vorfälle deckt sich mit den Vorwürfen in der Anklage. Konkret geht es um einen Vorfall vom 11. März, um 22.31 Uhr. Ein damals 50-jähriger Mann aus Koblenz soll von Zeugen im Miramar dabei beobachtet worden sein, wie er sich zwei Mädchen im Alter von neun Jahren gegenüber „auffällig verhalten“ habe. Er soll die Kinder hochgeworfen und geküsst sowie in den Po gebissen haben. In der Sauna soll er die Mädchen auf seinen Schoß gesetzt haben. Die Polizei teilte damals außerdem schriftlich mit, dass der Mann im Besitz einer Unterwasserkamera gewesen sei.

Fünf Termine angesetzt

Laut Anklage soll der Beschuldigte zudem mit einem entwendeten Kennzeichen an einem Autohof getankt haben, ohne zu bezahlen.

Für den Prozess, der am Montag, um 9 Uhr beginnt, sind vier Fortsetzungstermine anberaumt. Der Prozess findet allerdings vermutlich in Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. shy

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018