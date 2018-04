Prozess um mutmaßliche Morde im Altenheim fortgesetzt

Anzeige

Angeklagt sind drei Ex-Mitarbeiter des Seniorenheims, eine Frau und zwei Männer. Sie sollen zu dritt eine 85-jährige Patientin getötet haben, am Tod der 62-Jährigen sollen nur die beiden Männer beteiligt gewesen sein. Allen dreien wird zudem ein Mordversuch an einer 89-Jährigen zu Last gelegt. Ein 25 Jahre alter Angeklagter hat gestanden, die 85-Jährige getötet zu haben. Die anderen beiden haben bestritten, Schuld am Tod der Frauen zu tragen.