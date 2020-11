Prozess um „Nazi-Pferde“ am 17. Dezember

Frankenthal.Wem gehören die „Schreitenden Pferde“ und vier andere Bronze-Skulpturen, die bundesweit unter dem Namen „Nazi-Pferde“ für Schlagzeilen sorgen. Dieser Frage wird die Siebte Zivilkammer des Landgerichts Frankenthal am 17. Dezember, 11.15 Uhr, in einer mündlichen Verhandlung nachgehen. Gegenstand ist die Klage der Bundesrepublik Deutschland gegen einen Unternehmer aus Bad Dürkheim, die laut Behörden seit März anhängig ist. So verlangt der Bund die Herausgabe der „Schreitenden Pferde“ des Bildhauers Josef Thorak. Daneben fordert er vier weitere Bronzeskulpturen von dem Geschäftsmann zurück: „Der Künder“ und „Berufung“ von Arno Breker sowie „Galathea“ und „Olympia“ von Fritz Klimsch. Die Kammer hat angeordnet, dass zu der mündlichen Verhandlung in Frankenthal sowohl der Unternehmer aus Bad Dürkheim, als auch ein Vertreter der Bundesrepublik erscheinen müssen.

In DDR erworben

Die Bundesrepublik ist nach Angaben des Gerichts der Ansicht, dass die Skulpturen zunächst im Eigentum des Deutschen Reiches und anschließend im Volkseigentum der DDR gestanden haben. Es sei nach den DDR-Vorschriften rechtlich nicht möglich gewesen, dass der Pfälzer die Objekte erwirbt, da sie dort als Kulturgut gegolten hätten. Bei der Wiedervereinigung seien die Pferde Bundeseigentum geworden.

Der Bad Dürkheimer Unternehmer sieht das anders. Er habe die umstrittenen Kunstwerke 1989, also vor der Wiedervereinigung, „zufälligerweise“ von einem Schrotthändler in Oranienburg bei Berlin erworben. Dort hin habe sie ein sowjetischer Garnisonskommandeur „zum Zwecke der Verschrottung“ verkauft. Das hätten DDR-Funktionäre angewiesen – „gegen eine Spende für Erdbebenopfer in Armenien“.

Im Jahr 2015 war die Beutekunst in einer Bad Dürkheimer Lagerhalle beschlagnahmt worden.



