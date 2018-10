Prozess um Thai Orchidee ab November?

Frankenthal.Die Prozessflut am Frankenthaler Landgericht reißt nicht ab – kaum ist das Verfahren um die Ermordung von zwei entführten Unternehmern abgeschlossen (wir berichteten), rollt schon der nächste Riesenprozess auf das Schwurgericht zu: So wird der Mord an einer Kellnerin aus einem Speyerer Nachtcafé vor sechs Jahren möglicherweise bald die Erste Große Strafkammer beschäftigen. Wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage dieser Zeitung erklärt, werde derzeit darüber entschieden, ob das Verfahren eröffnet wird. Dabei gehe es um die rechtliche Einschätzung, ob der Angeschuldigte der Tat hinreichend verdächtig ist oder nicht.

Werde die Anklage wegen Mordes zugelassen sei ein Prozessauftakt zwischen Ende November und Anfang Mai denkbar.

Das blutige Verbrechen im Café „Thai Orchidee“ mitten in der Speyerer Altstadt hatte im August 2012 für großes Entsetzen gesorgt. Die Polizei sprach von einer „sehr grausamen Tat“. So sei der Körper des Opfers mit Stich- und Schlagverletzungen übersät gewesen. Im April 2014 hatte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen tatverdächtigen 42-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erlassen. Allerdings legte der mutmaßliche Täter gegen die Untersuchungshaft Beschwerde beim Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken ein, bekam Recht und wurde nach drei Monaten aus der Haft entlassen.

Im Frühjahr 2015 ist nach Angaben von Rechtsanwalt Thorsten Kahl, der die Tochter des Opfers vertritt, schließlich Anklage wegen Mordes erhoben worden. Darin gehe die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Frau getötet wurde, um einen Raub zu verdecken.

Ebenfalls im Zwischenverfahren befindet sich nach Angaben des Landgerichtssprechers die juristische Aufarbeitung des BASF-Unglücks, bei dem am 17. Oktober 2016 fünf Menschen getötet und 44 verletzt worden sind. Die Anklage geht davon aus, dass ein Arbeiter einer Spezialfirma für Rohrleitungsbau das Unglück aus Unachtsamkeit verursacht hat. So soll er mit seinem Winkelschleifer eine mit Gas gefüllte Leitung angeschnitten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 62-Jährigen fahrlässige Tötung, Körperverletzung und die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor. Wenn die Anklage zugelassen wird, könnte der Prozess vor der Dritten Strafkammer ab Februar beginnen.

Mit Terminen bis 2019 wird nach Gerichtsangaben auch das Verfahren um den Tod eines zwei Monate alten Säuglings fortgesetzt. Der „Babymord-Prozess“ beschäftigt das Gericht seit fast zwei Jahren. sin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018