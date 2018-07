Prozessauftakt nach Messerangriff in Ludwigshafen

Anzeige

Frankenthal.Ein 42 Jahre alter Türke muss sich seit Dienstag vor der Großen Strafkammer des Frankenthaler Landgerichts wegen versuchten Totschlags verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, am Vormittag des 18. Januar mit einem Messer auf den Filialleiter der Postbank am Ludwigshafener Rathaus-Platz losgegangen zu sein. "In Tötungsabsicht stach er mit einer 13 Zentimeter langen Klinge in Richtung Kopf und Hals des Opfers", verliest Staatsanwalt Simon Baum die Anklageschrift. Nur durch Zufall habe der Filialleiter keine schlimmeren Verletzungen erlitten, sondern lediglich Prellungen und einen 1,5 Zentimeter langen Schnitt über der Schläfe.

Zwei Zivilbeamte seien auf den Vorfall aufmerksam geworden und hätten ihre Waffen auf den Angreifer gerichtet. "Da fasste dieser den Entschluss, zunächst die Polizisten auszuschalten, um anschließend sein Vorhaben zu beenden", so Baum. In Sprüngen habe er sich auf einen der Beamten zubewegt, um auf ihn einzustechen. Da habe dessen Kollegin, eine Kriminalhauptkommissarin, einen Schuss aus der Dienstwaffe abgegeben, der den 42-Jährigen ins rechte Bein traf. "Daraufhin ging er sofort zu Boden", berichtet der Staatsanwalt.

Zum Prozessauftakt wird lediglich die Anklage verlesen, da der Gutachter verhindert ist. Der Angeklagte kündigt jedoch bereits an, Angaben zur Sache zu machen. "Ich könnte Ihnen das jetzt sofort erzählen, ich hatte fünf Monate Zeit darüber nachzudenken", sagt er ungeduldig. "Das hört sich vielleicht krass an, aber ich hatte damals keine andere Wahl."