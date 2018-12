Prozesse um brutale Morde

Rhein-Neckar.Mit spektakulären Prozessen sorgen die Landgerichte in der Metropolregion Rhein-Neckar bundesweit für Aufsehen. Da in Frankenthal parallel drei große Mordprozesse laufen, muss das Landgericht sogar eine Hilfsstrafkammer bilden, um handlungsfähig zu bleiben. Deshalb bewilligt das Mainzer Justizministerium zwei zusätzliche Richter, so dass sich die Strafkammer 1b um Verfahren ohne Tötungsvorsatz kümmern kann.

Von überschäumenden Emotionen ist der Frankenthaler Doppelmordprozess geprägt, der im Oktober mit Höchststrafen endet: Das Verfahren um die Entführung und Ermordung des Mutterstadter Unternehmers Ismail Torun sowie eines Automatenaufstellers aus Brühl dauert fast ein Jahr. Im September spricht das Landgericht die drei Angeklagten – zwei Männer und eine Frau – des Mordes, des erpresserischen Menschenraubes sowie der Erpressung mit Todesfolge schuldig. Weil das Trio nach Einschätzung der Kammer heimtückisch und zur Verdeckung einer Straftat gemordet hat, stellt die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest, was die Entlassung nach 15 Jahren ausschließt.

Senioren bestohlen und gequält

Mit Höchststrafen geht im Juni auch das Verfahren um die Morde in einem Lambrechter Pflegeheim zu Ende. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass eine 27-jährige Pflegerin und zwei 25 und 49 Jahre alte Helfer zwei alte Damen ermordet sowie Senioren gequält und bestohlen haben. Die Auswertung der Handy-Chats bringt die Ermittler auf die Spur der Drei. Dass die Bewohnerinnen auf unnatürliche Weise sterben, hat man zum Todeszeitpunkt nicht festgestellt.

Von einem „hilflosen Opfer, das hingeschlachtet worden ist“ sprechen die Richter im Landauer Revisionsprozess um einen brutalen Raubmord in Mörlheim. So bestätigt die Dritte Strafkammer das Urteil der ersten Instanz gegen zwei 27 und 31 Jahre alte Angeklagte. Im ersten Prozess sehen es die Richter als erwiesen an, dass das Duo und ein Komplize eine allein lebende 86-Jährige nachts in ihrem Haus am Ortsrand überfallen, misshandelt, ausgeraubt und die sterbende Frau sich selbst überlassen haben. Der Bundesgerichtshof hebt die Urteile später teilweise auf.

Im Frankenthaler Babymord-Prozess, der wegen der Erkrankung einer Richterin seit einem Jahr zum zweiten Mal verhandelt wird, könnten Anfang 2019 Plädoyers und Urteil folgen. Der angeklagte Vater, der sein zwei Monate altes Baby aus Eifersucht vom Balkon geworfen haben soll, sitzt seit zweieinhalb Jahren in U-Haft. Er behauptet, den Säugling im Kokainrausch versehentlich fallengelassen zu haben. Mit Sturmhauben maskierte Polizisten sichern im November der Prozessauftakt um die tödlichen Messerstiche vor dem Frankenthaler Ostparkbad. Die Attacke gilt als Racheakt für die blutige Auseinandersetzung am Mannheimer Marktplatz im Februar 2015.

Kurios mutet der Fall des „Landauer Plakateklebers“ an, den das Landgericht wegen seiner „Vermüllung des Stadtbildes“ im März zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Weil er Rechtsmittel einlegt, bleibt er auf freiem Fuß – und klebt weiter Plakate mit provozierenden Parolen auf Verkehrszeichen und Hinweisschilder. Im November wird er erneut angeklagt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018