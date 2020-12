Psychiatrie statt Haft

Landau.Weil er in einer Asylbewerberunterkunft einen Mitbewohner erstochen haben soll, hat das Landgericht Landau die Unterbringung eines 19-jährigen Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Die Entscheidung erging wegen Totschlags im Zustand der Schuldunfähigkeit. Die Verteidigung verzichtete auf Rechtsmittel dagegen, wie ein Justizsprecher am Donnerstag mitteilte.

Vorwurf Mord

Der Tatvorwurf gegen den aus Somalia stammenden Mann hatte ursprünglich auf Mord gelautet. Der 19-Jährige soll der Anklage zufolge in der Einrichtung in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) im April einen 39-jährigen Mitbewohner aus Gambia ohne einen erkennbaren Grund hinterrücks mit dem Messer getötet haben. lrs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020