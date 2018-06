Rad gleich mitbuchen

Anzeige

Rhein-Neckar.Voraussichtlich ab Juli können Fahrgäste die neue VRN-App auf ihr Smartphone laden. Das ist bei der Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar am Mittag im Mannheimer Stadthaus N 1 bekannt geworden. Die Version „5.0´“, verspricht VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik, wird nicht nur übersichtlicher, sie bietet auch mehr Funktionen. Unter anderem soll man bereits vor Fahrtantritt neben Bus und Bahn auch die Anschlussfortbewegung buchen können – zum Beispiel ein Fahrrad an der nächsten Mietradstation von „VRNnextbike“ oder einen Wagen des Carsharing-Unternehmens JoeCar. Kontaktdaten des nächsten Taxiunternehmers werden in dem System ebenfalls hinterlegt.

Die App sei fertig und werde gerade erprobt, freut sich auch Christian Specht, Vorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Sie kann voraussichtlich im nächsten Monat in den Shops der Smartphones heruntergeladen werden. miro