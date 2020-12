Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Polizei sucht Zeugen

Speyer.Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Speyer. Wie die Beamten mitteilten, erlitt ein 73-jähriger Radfahrer bei dem Unfall mit einem Lastwagen in der Auestraße schwere Verletzungen. Der Radfahrer befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

