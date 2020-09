Bammental.Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Bammentaler Hauptstraße ist ein Radfahrer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an dem außer dem Radfahrer ein Auto beteiligt war gegen 8.15 Uhr zwischen der Lilienstraße und der Oberdorfstraße. Im Bereich der Unfallstelle dürfte es laut Polizei im Frühverkehr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Näheres ist nicht bekannt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020