Radfahrer entdeckt vermisste Camper aus Birkenau

Birkenau.Der Hinweis eines Radfahrers führte zum Erfolg: Der Mann hatte gegen Mittag zwei junge Männer im Bereich des Weinheimer Steinbruchs gesehen, die dort zu Fuß unterwegs waren, und sofort vermutet, dass es sich um die vermissten Nico S. und Henri H. handeln könnte. Er verständigte die Polizei, die die Vermutung des Radfahrers bestätigt fand.

Bei der Personenkontrolle wurde die Identität der 18 und 19 Jahre alten Birkenauer eindeutig festgestellt. Erfreulicherweise geht es den jungen Männern, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Südhessen mitteilte, „den Umständen entsprechend gut“. Sie wurden nach ihrem Auffinden auf die Polizeiwache gebracht. „Wir führen jetzt ein intensives Gespräch mit den Männern, um herauszufinden, was die Ursache für ihr Verschwinden war und wie die Gesamtsituation entstehen konnte“, erklärte die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums in Darmstadt auf Anfrage dieser Redaktion. Gegen die Birkenauer werde zum jetzigen Zeitpunkt nicht wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit ermittelt. „Dafür gibt es aktuell keine Anhaltspunkte.“ Die Kosten für die Suchaktion – darüber war viel spekuliert worden – trage grundsätzlich der Steuerzahler.

Vier Tage lang haben viele Menschen in der Region um das Wohlergehen der Freunde gebangt und die Daumen gedrückt. Drei Tage lang hatte die Polizei, teilweise unterstützt von mehreren Feuerwehren und Mitarbeitern anderer Hilfsorganisationen, das Waldgebiet um den Skilift in Schnorrenbach durchkämmt. Auch Hubschrauber und mehrere Suchhundestaffeln kamen zum Einsatz.

Auch Beamte erleichtert

In diesem Wald waren die jungen Männer mit anderen Freuden am Freitag zum Zelten gegangen, waren aber im Verlauf des Samstags allein zurückgeblieben. Alle übrigen hatten sich nach und nach auf den Nachhauseweg gemacht. Als sich Nico S. und Henri H. bis Sonntag noch immer nicht zu Hause gemeldet hatten, erstatteten ihre Familien Vermisstenanzeige und setzten damit eine riesige Suchaktion in Gang.

„Wir mussten so handeln“, sagte die Polizeisprecherin, „weil wir davon ausgehen mussten, dass sich die beiden Heranwachsenden in einer ernsthaften Gefahr befinden.“

Von dieser Einschätzung waren die Beamten erst gestern Vormittag abgerückt. Bereits am Dienstag hatten sich während der Such- und Ermittlungsmaßnahmen die Hinweise darauf verdichtet, dass sich die jungen Männer „aus eigener Veranlassung heraus im Waldgebiet bei Hemsbach aufhalten dürften“, hieß es weiter. Dementsprechend hatte die Polizei ihre Suchmaßnahmen in den Bereich von Hemsbach verlegt und dabei versucht, die Vermissten auch mithilfe von Megafonen anzusprechen. Ein Kontakt sei allerdings nicht zustande gekommen.

Schon gestern Vormittag hatten die Ermittlungen zumindest nahegelegt, dass die beiden noch zu Fuß unterwegs sind. Wie vielen Menschen in der Region ist auch den Beamten nach dem Auffinden der beiden Vermissten ein Stein vom Herzen gefallen. „Die beiden sind da und es geht ihnen gut. Das ist erst einmal das Wichtigste.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020