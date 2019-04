Radfahrer prallt gegen Auto

Bei Sinsheim verlor ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Gefährt. © Priebe

Rhein-Neckar.Bei Unfällen auf den Straßen der Region sind am Osterwochenende mehrere Menschen verletzt worden. In Sinsheim verlor ein Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt und prallte gegen den entgegenkommenden Audi einer 55-Jährigen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 55-jährige Motorradfahrer zudem gegen die Leitplanke geschleudert. Er kam am Sonntagmittag mit Rippen- und Schulterfrakturen in ein Krankenhaus.

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer, der am Samstagabend in der Henkel-Teroson-Straße in Heidelberg mit einem Pkw kollidierte. Der Radfahrer hatte rund zwei Promille Alkohol im Blut und war deswegen in den Gegenverkehr geraten. Es stellte sich heraus, dass der verunglückte 52-Jährige bereits von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Ein Smartphone, das ihn bei dem Unfall aus der Tasche fiel, hatte er offenbar gestohlen – genau wie das Rad, auf dem er unterwegs war.

Ein Rettungshubschrauber war am Samstag in Hockenheim im Einsatz, wo eine 16-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Die Polizei teilte mit, dass sie auf einem Leichtkraftrad unterwegs war und ein vor einer roten Ampel wartendes Auto übersehen hatte. Als sie auf den Wagen auffuhr, verletzte sie sich schwer und kam mit dem Hubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus.

12000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in Neustadt. Eine 29-jährige Autofahrerin war am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr laut Polizei kurz abgelenkt, es kam zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem Wagen eines 44-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

