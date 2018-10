Radfahrer schwebt in Lebensgefahr

Rhein-Neckar.Ein 37-jähriger Rennradfahrer ist bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagmorgen auf der K4252 in Altlußheim. Zuvor war ein VW-Fahrer in Richtung Ortsmitte auf der Hauptstraße unterwegs. Dabei übersah der 21-jährige Mann beim Linksabbiegen in die Kirschstraße den entgegenkommenden Radfahrer. Der Zusammenprall schleuderte den 37-jährigen Sportler einige Meter durch die Luft. Der Rennradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 4500 Euro. vs

