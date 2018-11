Radfahrer stirbt bei Kollision

Meckenheim.Ein 62-jähriger Radfahrer ist gestern Morgen bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in der Meckenheimer Bahnhofstraße ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Kipper in Richtung Hauptstraße unterwegs, als es an der Kreuzung zu dem tödlichen Zwischenfall kam. Noch ist unklar, von wo der Radfahrer in die Kreuzung einfuhr. Der 40-jährige Lkw-Fahrer wollte gerade nach rechts abbiegen, als es zur Kollision kam, die den 62-Jährigen zu Fall brachte.

Der Lkw überrollte den Mann in der Folge, was zum sofortigen Tod führte. Die Kreuzung im Ort musste anschließend für rund vier Stunden gesperrt werden. Die Polizeiinspektion in Haßloch bittet eventuelle Zeugen des Unfalles, sich unter 06324/93 30 zu melden. sal

