Radfahrer übersehen - 64-Jähriger leicht verletzt

Haßloch.Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Haßloch ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierte eine Autofahrerin mit dem 64-Jährigen, als dieser in einen Kreisverkehr einfahren wollte. Der Mann erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der Sachschaden wurde auf 2500 Euro geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020